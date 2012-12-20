FitnessPit

Добавлена
11 лет назад
111 просмотров
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http://fitnesspit.ru/

Интернет-магазин спортивного питания.

На сайте:

CMS (MODX);

каталог продукции;

корзина заказов;

каталог продукции;

поиск по каталогу;

сортировка товаров в каталоге;

регистрация;

личный кабинет с историей заказов;

тематические статьи;

опросы и голосования посетителей;

рейтинг товаров;

отзывы и комментарии о товарах.