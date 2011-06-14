Форум Фольварк

http://folwark.in.ua/

Форум посвящен частично политике, частично приятному общению.

Что добавлено:

-Полностью переделана форма быстрого ответа

-Добавлены функции шаринга в соц. сети(facebook, ВКонтакте, MySpace, twitter etc.)

-Дописаны дополнительные модули безопасности

-Перевёрстан оригинальный шаблон

-100% локализации на украинский язык. (так же полные локализации русского и английского языка)

-Структуризация и первичное наполнение форума

-Доработана административная часть форума.