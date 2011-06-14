Форум Фольварк
Сайты «под ключ»
Добавлена330 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Форум посвящен частично политике, частично приятному общению.
Что добавлено:
-Полностью переделана форма быстрого ответа
-Добавлены функции шаринга в соц. сети(facebook, ВКонтакте, MySpace, twitter etc.)
-Дописаны дополнительные модули безопасности
-Перевёрстан оригинальный шаблон
-100% локализации на украинский язык. (так же полные локализации русского и английского языка)
-Структуризация и первичное наполнение форума
-Доработана административная часть форума.