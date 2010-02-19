Free line - рекламное агентство Магнитогорска

http://www.free-line.biz/

Сайт рекламного агентства города Магнитогорск, ориентированного на работу с иногородними клиентами (в основном, федеральными).

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).

2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

4. Вёрстка дизайна (дизайн предоставлен заказчиком).

5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

6. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Простота сайта и лёгкость восприятия.

2. Для некоторых фишек требовался javascript.

3. Сделан на cms Drupal.