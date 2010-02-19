Free line - рекламное агентство Магнитогорска
Сайты «под ключ»
Добавлена226 просмотров
14 лет назад
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Сайт рекламного агентства города Магнитогорск, ориентированного на работу с иногородними клиентами (в основном, федеральными).
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
4. Вёрстка дизайна (дизайн предоставлен заказчиком).
5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
6. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Простота сайта и лёгкость восприятия.
2. Для некоторых фишек требовался javascript.
3. Сделан на cms Drupal.