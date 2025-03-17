Frisson Beef - интернет-магазин фермерских мясных продуктов из мраморн

Любите мясо?

🥩 Этот кейс про рождение нового бренда – FRISSON Beef. Наш клиент поставляет свежее мясо и продукты из мраморной говядины прямо с фермы.

Ключевой инструмент в продажах для новой компании – сайт. Его необходимо сделать удобным при навигации и легким на восприятие, при сохранении фермерской специфики (деревня, поля, коровы).

Мы разработали логотип, который наглядно показал суть бренда. Остановились на лёгких цветовых решениях пастельных тонов. А крупные блоки, иконки и типографика позволяют без проблем просматривать сайт.

https://frissonfarm.ru/