Frisson Beef - интернет-магазин фермерских мясных продуктов из мраморн
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Любите мясо?
🥩 Этот кейс про рождение нового бренда – FRISSON Beef. Наш клиент поставляет свежее мясо и продукты из мраморной говядины прямо с фермы.
Ключевой инструмент в продажах для новой компании – сайт. Его необходимо сделать удобным при навигации и легким на восприятие, при сохранении фермерской специфики (деревня, поля, коровы).
Мы разработали логотип, который наглядно показал суть бренда. Остановились на лёгких цветовых решениях пастельных тонов. А крупные блоки, иконки и типографика позволяют без проблем просматривать сайт.