Funky Duck
Сайты «под ключ»
Добавлена236 просмотров
14 лет назад
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Поэтапная разработка сайта:
>>Верстка шаблона
>>Создание модулей и их оформление
>>Создание компонента для RSS фида
>>Создание плагина
>>Настройка всех составляющих
>>Перенос сайта на хостинг
>>Консультации
Сложность верстки заключалась в том что сайт должен отображаться без горизонтальной прокрутки при разрешении в 1024px, сложность создавали бегущая строка внизу страницы и флеш "компрессор" - справа в верху.