Funky Duck

http://funkyduck.ru/index.php

Поэтапная разработка сайта:

>>Верстка шаблона

>>Создание модулей и их оформление

>>Создание компонента для RSS фида

>>Создание плагина

>>Настройка всех составляющих

>>Перенос сайта на хостинг

>>Консультации

Сложность верстки заключалась в том что сайт должен отображаться без горизонтальной прокрутки при разрешении в 1024px, сложность создавали бегущая строка внизу страницы и флеш "компрессор" - справа в верху.