Гармония сада (v 3.0)

http://gsroses.ru/

Новая версия интернет-магазина и энциклопедии роз «Гармония сада».

Предыдущий сайт был разработан в 2009 году и служил верой и правдой всё это время. Но к настоящему моменту он устарел как технически, так и морально

и было принято решение обновить ресурс с сохранением всего каталога продукции и большой базы зарегистрированных пользователей сайта (более 11 тысяч учётных записей).

На сайте:

CMS (MODx);

авторизация;

личный кабинет;

история заказов пользователя;

новостная лента;

тематические статьи;

народная галерея, пополняемая посетителями сайта;

система комментариев;

отзывы;

подбор саженцев по параметрам.