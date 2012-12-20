Гармония сада (v 3.0)

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Новая версия интернет-магазина и энциклопедии роз «Гармония сада».
Предыдущий сайт был разработан в 2009 году и служил верой и правдой всё это время. Но к настоящему моменту он устарел как технически, так и морально
и было принято решение обновить ресурс с сохранением всего каталога продукции и большой базы зарегистрированных пользователей сайта (более 11 тысяч учётных записей).
На сайте:
CMS (MODx);
авторизация;
личный кабинет;
история заказов пользователя;
новостная лента;
тематические статьи;
народная галерея, пополняемая посетителями сайта;
система комментариев;
отзывы;
подбор саженцев по параметрам.