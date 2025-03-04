Goga Market

GoGaMarket.ru — это специализированная онлайн-платформа, предоставляющая пользователям возможность безопасно приобретать и продавать электронные продукты, включая ключи для игр, аккаунты и другие цифровые товары.

Ключевые особенности платформы

-Система чата в реальном времени:Благодаря интеграции с Django Channels, пользователи могут общаться напрямую через встроенный чат

-Безопасные сделки: Платформа обеспечивает защищённые транзакции, гарантируя безопасность и доверие между сторонами.

Технологический стек:

-Django

-Redis

-Celery

-Docker

GoGaMarket.ru стремится предоставить своим пользователям удобный и безопасный сервис для торговли цифровыми продуктами, используя современные технологии и подходы в веб-разработке.

https://gogamarket.ru