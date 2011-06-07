GoIn School

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
143 просмотра
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http://goinschool.webial.com/

Короткое описание: Сайт для школы изучения информатики и английского языка.

Цель создания: предоставление информации о школе.

Категория: Промо-сайты.

Услуги: Разработка.

Отзыв клиента: http://webial.ru/projects/goinschool#clientreview

Подробнее о проекте: http://webial.ru/projects/goinschool