GoIn School
Сайты «под ключ»
Добавлена143 просмотра
13 лет назад
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Короткое описание: Сайт для школы изучения информатики и английского языка.
Цель создания: предоставление информации о школе.
Категория: Промо-сайты.
Услуги: Разработка.
Отзыв клиента: http://webial.ru/projects/goinschool#clientreview
Подробнее о проекте: http://webial.ru/projects/goinschool