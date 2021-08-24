Good Дом

Добавлена
2 года назад
33 просмотра
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Глобальная переработка старого сайта с сохранением структуры ссылок.

Ссылка на работу

Для дизайн был приглашен сторонний специалист.

Я отвечал за ТЗ и взаимодействие с дизайнером.

Далее мной были выполнены работы по верстке и натяжке на WordPress.

Адаптивная, кроссбраузерная верстка с использованием сборщика Gulp.

На сайте сделана возможность выкладывать примеры выполненных заказов, а также прикручен интернет магазин с интеграцией доставки СДЕК.