Глобальная переработка старого сайта с сохранением структуры ссылок.

Ссылка на работу

Для дизайн был приглашен сторонний специалист.

Я отвечал за ТЗ и взаимодействие с дизайнером.

Далее мной были выполнены работы по верстке и натяжке на WordPress.

Адаптивная, кроссбраузерная верстка с использованием сборщика Gulp.

На сайте сделана возможность выкладывать примеры выполненных заказов, а также прикручен интернет магазин с интеграцией доставки СДЕК.