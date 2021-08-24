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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Глобальная переработка старого сайта с сохранением структуры ссылок.
Ссылка на работу
Для дизайн был приглашен сторонний специалист.
Я отвечал за ТЗ и взаимодействие с дизайнером.
Далее мной были выполнены работы по верстке и натяжке на WordPress.
Адаптивная, кроссбраузерная верстка с использованием сборщика Gulp.
На сайте сделана возможность выкладывать примеры выполненных заказов, а также прикручен интернет магазин с интеграцией доставки СДЕК.