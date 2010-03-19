Городской портал г. Крымска

Очень мощный городской портал, содержит в себе внушительное количество функций. Абсолютно всё управляется из удобнейшей админки (портал выполнен на базе DLE).
- новости, комментарии, модерация, закрепление, рейтинги, множество функций
- анонсы, статьи, обсуждения
- статические страницы
- онлайн-игры
- управление пользователями, группы/права пользователей
- афиша кино, театров, спорта, клубов (расширяется)
- список клубов в городе с поиском
- подробнейший прогноз погоды на 2 недели вперёд (автоматический)
- гуглокарта с поиском по адресу (на русском языке)
- чат с возможностью модерации
- модуль сравнения цен на товары, автоматически и мгновенно обрабатывающий заливаемые предпринимателями прайсы
- доска бесплатных объявлений от пользователей ресурса, с поиском и фильтрациями
- каталог предприятий города, заполняется организациями, размещение платное и бесплатное, в зависимости от набора услуг
- форум
- управление рекламой, оптимизацией, баном пользователей, резервным копированием и т.д.
- автоматические парсеры погоды и курса валют (из яндекса и других сайтов)
- мощная система безопасности
- минимальная нагрузка на базу данных (от 0 до 5 запросов)
- использование продвинутой технологии AJAX.
- поддержка ЧПУ (человеко-понятный URL) позволяет использовать тему статьи или любой другой текст в URL броузера, благодаря этому индексация сайта в поисковых системах будет более качественной
- сОздание/редактирование/удаление вакансий авторами (настраивается)
- создание/редактирование/удаление резюме авторами (настраивается)
- создание/редактирование/удаление компаний администраторами компаний (настраивается)
- разные права для каждой группы и администраторов компаний
- поиск вакансий/резюме по любым параметрам
- мощные, полностью настраивающиеся фильтры
- поддержка нескольких языков
- вывод новых вакансий и резюме в отдельном блоке
- добавление, редактирование и удаление вакансий и резюме
- кэширование практически всех страниц, что намного поднимает скорость работы скрипта и уменьшает нагрузку на SQL сервер
- создание марок автомобилей и моделей
- создание стран, регионов и городов
- поиск автомобилей по любым параметрам
- мощный, полностью настраивающийся фильтр автомобилей
- вывод новых автомобилей в отдельном блоке
- вывод срочных объявлений в отдельном блоке(задаются админом)
- добавление, редактирование и удаление авто
- фукнция регистрации гостя во врремя добавления объявления
- различные виды просмотра объявлений (табличный/расширенный)