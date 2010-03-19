Городской портал г. Крымска

http://krymsk23.ru

Очень мощный городской портал, содержит в себе внушительное количество функций. Абсолютно всё управляется из удобнейшей админки (портал выполнен на базе DLE).

- новости, комментарии, модерация, закрепление, рейтинги, множество функций

- анонсы, статьи, обсуждения

- статические страницы

- онлайн-игры

- управление пользователями, группы/права пользователей

- афиша кино, театров, спорта, клубов (расширяется)

- список клубов в городе с поиском

- подробнейший прогноз погоды на 2 недели вперёд (автоматический)

- гуглокарта с поиском по адресу (на русском языке)

- чат с возможностью модерации

- модуль сравнения цен на товары, автоматически и мгновенно обрабатывающий заливаемые предпринимателями прайсы

- доска бесплатных объявлений от пользователей ресурса, с поиском и фильтрациями

- каталог предприятий города, заполняется организациями, размещение платное и бесплатное, в зависимости от набора услуг

- форум

- управление рекламой, оптимизацией, баном пользователей, резервным копированием и т.д.

- автоматические парсеры погоды и курса валют (из яндекса и других сайтов)

- мощная система безопасности

- минимальная нагрузка на базу данных (от 0 до 5 запросов)

- использование продвинутой технологии AJAX.

- поддержка ЧПУ (человеко-понятный URL) позволяет использовать тему статьи или любой другой текст в URL броузера, благодаря этому индексация сайта в поисковых системах будет более качественной

- сОздание/редактирование/удаление вакансий авторами (настраивается)

- создание/редактирование/удаление резюме авторами (настраивается)

- создание/редактирование/удаление компаний администраторами компаний (настраивается)

- разные права для каждой группы и администраторов компаний

- поиск вакансий/резюме по любым параметрам

- мощные, полностью настраивающиеся фильтры

- поддержка нескольких языков

- вывод новых вакансий и резюме в отдельном блоке

- добавление, редактирование и удаление вакансий и резюме

- кэширование практически всех страниц, что намного поднимает скорость работы скрипта и уменьшает нагрузку на SQL сервер

- создание марок автомобилей и моделей

- создание стран, регионов и городов

- поиск автомобилей по любым параметрам

- мощный, полностью настраивающийся фильтр автомобилей

- вывод новых автомобилей в отдельном блоке

- вывод срочных объявлений в отдельном блоке(задаются админом)

- добавление, редактирование и удаление авто

- фукнция регистрации гостя во врремя добавления объявления

- различные виды просмотра объявлений (табличный/расширенный)