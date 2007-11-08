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http://www.intourist-stavropol.ru/
Гостиничный комплекс «Интурист-Ставрополь» - 3-х звездочный отель, расположенный в наиболее живописной части города, на проспекте К. Маркса, 42.
Гостиница располагается в центрально-административной части города, в 5-ти минутах езды от ж/д вокзала, расстояние от аэропорта - 25 км.