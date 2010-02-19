Гостиница "Фортуна"
Сайты «под ключ»
Добавлена192 просмотра
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт гостиницы квартирного типа в Магнитогорске.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн.
5. Вёрстка дизайна.
6. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
7. Сопровождение и поддержка (выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Простой сайт, лёгкий в восприятии.
2. Сделан на cms Wordpress.