Гостиница "Фортуна"

http://www.hotelfortuna.ru/

Сайт гостиницы квартирного типа в Магнитогорске.

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).

2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн.

5. Вёрстка дизайна.

6. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

7. Сопровождение и поддержка (выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Простой сайт, лёгкий в восприятии.

2. Сделан на cms Wordpress.