GRAF-DEVELOPMENT

Добавлена
4 года назад
99 просмотров
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GRAF-DEVELOPMENT

САЙТ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

  • Локация: Украина
  • Команда: 5 специалистов
  • Решение: Корпоративный сайт, Внутренняя оптимизация, Модуль выбора квартир
  • Отрасль: Строительство
  • Технологии:
- WordPress

- PHP

- JavaScript

- jQueryFront End

(Bootstrap, CSS3, HTML5)

Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/graf-development/