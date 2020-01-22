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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
GRAF-DEVELOPMENTСАЙТ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
- Локация: Украина
- Команда: 5 специалистов
- Решение: Корпоративный сайт, Внутренняя оптимизация, Модуль выбора квартир
- Отрасль: Строительство
- Технологии:
- PHP
- JavaScript
- jQueryFront End
(Bootstrap, CSS3, HTML5)
Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/graf-development/