http://www.group-design.ru

Сайт нацелен на коммерческую аудиторию - широкую дилерскую сеть распространителей ЛКМ. Поэтому важнее было донести не знания о каждом бренде, а идеалогию дистрибьютора.

Основная идея раскрыта в центральном графическом блоке, который в виде последовательно сменяющихся слайдов отражает философию компании. Каждое графическое изображение поддержано говорящим слоганом и перекликается с ним по смыслу.

Так, по задумке дизайнера, пчелиные соты и скрупулезный процесс их создания трудолюбивыми пчелами помогают донести один из приоритетов компании - "Качество в работе". Слайд "На одном языке" говорит о вдумчивом подходе, о способности подстраиваться под интересы и потребности каждого клиента. В подтверждение этой мысли - изображенние коммуникативного союза дельфина и чайки. Фотография ребенка, которому позволили "пачкать" стену краской, доносит мысль о высокой экологичности продуктов компании - "Доверие близких".