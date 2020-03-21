Gvardis Охранная фирма https://gvardis.kiev.ua/

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Сайт делал сам от
А до Я. Gvardis - молодая охранная фирма которая уже успела поработать с большими клиентами такими как покерный клуб "Фулл Хаус". Клиентиом было внесено много правок для передачи их главного месседжа будучим клиентам Gvardis)
На основную часть работы ушло +/-25 часов не считая дальнейших мелких доработок.
Я благодарен компании Gvardis за предоставленую возможность прочть себя)
Файлы проекта можете глянуть ниже:
https://github.com/raent25/Gvardis