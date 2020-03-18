HAMCORE Brokesia Landing page

Перейти на сайт – www.hamcore.ru

Клиент

Компания Hamcore, является производителем принтеров обширного назначение, предназначенных как для индивидуального использования так и для использования предприятиями в целях коммерции

Деятельность

User experience

Дизайн веб сайта

Разработка

Реклама

Задача

Задача создать Landing page, который в свою очередь представлял бы линии продукции под названием Brokesia, серия принтеров делится на типы текстильный, пищевой, сувенирный, УФ принтер. Минималистичном рассказать о серии принтеров и полезности для коммерческих целей, с примерами и 3D моделями

Инфокоммуникация

Доступные принтеры коммерческого использования для всех типов поверхностей

Задача

Создали минималистичный landing-page, опираясь с первого экрана на узнаваемость бренда в специализированных кругах. Было принято сделать ветвление выбора, покупка принтера сразу или первичное изучение материала перед его покупкой с дополнительными преимуществами. Визуальная составляющая – для максимальной реалистичности ассоциаций с просматриваемым продуктов, было принято решение использовать 3D модели и примеры использования продукта

Заключение

Срок выполнения проекта, окало 14 рабочих дней или 2-х недель, за это время было выполнено – Бенчмаркинг, сегментация структуры, написание пользовательских целевых портретов, проработка сценариев использования сайта, обрисован дизайн концепт в формате для больших мониторов, ноутбуков, нетбуков, планшетов и телефонов, выполненная верстка макета