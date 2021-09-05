Сайт разрабатывался с 0. Часть иконок рисовалась мною в Фотошопе, часть находил в интернете, также с баннерами и постерами, а логика сайта придумывалась клиентом по ходу( Сложный но интересный сайт получился. Даже полноценный магазин.

Адаптивность + кроссбраузернсоть выполнена.

Сайт залил на хостинг, подключил к базе данных, купил и подключил домен, подключен к Google и Яндексу.

Минимальная настройка SEO. + создал Telegram-бота, который фиксирует c Telegram записывает детали продажи в гугл таблицу(бесплатно).

Все детали сайта обсуждались и корректировались под клиента до/и вовремя работы.

Клиент остался довольный.