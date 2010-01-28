Hk-centre
Сайты «под ключ»
Добавлена190 просмотров
14 лет назад
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Началось все, как это часто бывает, с создания корпоративного сайта. Он был задуман и реализован с использованием стиля и фирменных цветов компании. В цветовом решении — светлые тона синего и голубого на чистом белом фоне.