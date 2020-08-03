Интернет-магазин хозяйственных товаровhttps://hozsklad.ua/
Используемые технологии:
- Framework Laravel 5.8
- Vue JS;
- Framework Bootstrap 4
- Разработка технического задания;
- Разработка маркетинговой стратегии;
- Проектирование интерфейса;
- Разработка дизайна;
- Верстка;
- Написание Front-end части;
- Написание Back-end части;
- Тестирование сайта;
- SEO продвижение;
- Техническая поддержка
- Project Manager;
- Маркетолог;
- UX/UI Дизайнер;
- Front-End разработчик;
- Back-end разработчик;
- SEO специалист;
- QA тестировщик;
- Уникальный удобный дизайн;
- Интеграция 1С с сайтом;
- Настройка аналитики и анализ каждой продажи;
- Полная автоматизация импорта всех товаров;
- Настройка и ведение Google Adwords.
- Подключено API служб доставки;