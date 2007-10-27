HTML версия сайта компании FiestaAp

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По дизайну...
Собственно задача была, не отходить от предыдущей тематики Flash версии.
Что как мне кажеться получилось.
Конечно же, хотелось сделать внешний вид вкуснее, а тона мягче и праздничнее, но клиент как всегда прав.
И его желание для меня закон.