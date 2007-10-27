HTML версия сайта компании FiestaAp

http://www.fiestaap.ru

Сайт разработан и установлен на SLАED CMS.

По дизайну...

Собственно задача была, не отходить от предыдущей тематики Flash версии.

Что как мне кажеться получилось.

Конечно же, хотелось сделать внешний вид вкуснее, а тона мягче и праздничнее, но клиент как всегда прав.

И его желание для меня закон.