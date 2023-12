http://icasworld.org

Про цей проект ми розповідаємо з особливою гордістю і вдячністю за можливість взяти участь в його розробці!

ICAS - це спортивна компанія, до складу якої входять спортсмени любителі і організатори змагань в області масового спорту. На сайті представлені різні види спорту, такі як: дзюдо, ушу, триатлон, вітрильний спорт, плавання, теніс, волейбол і т.д. Користувачі мають можливість зареєструватися на культурні заходи та отримати всю необхідну інформацію про проживання та транспорті!

ICAS- чудова можливість зануритися в світ спорту для всіх бажаючих.

Зручність сайту захоплює, отримати необхідну інформацію та ознайомитися з контентом сайту можна в один клік!

We talk about this project with special pride and gratitude for the opportunity to take part in its development!

ICAS is a sports company, which includes amateur athletes and organizers of competitions in the field of mass sports. The site presents various sports, such as: judo, wushu, triathlon, sailing, swimming, etc. Users have an opportunity to register for cultural events and get all the necessary information about accommodation and transport!

ICAS is a great opportunity to "plunge" into the world of sports for everyone.

The convenience of the site delights, you can get the necessary information and get acquainted with the content of the site in one click!