Идея света
Сайты «под ключ»
Добавлена215 просмотров
14 лет назад
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Установка Joomla и VirtueMart. Настройка интернет магазина.
Верстка шаблона для joomla и virtueMart из cdr файла + доработка модуля слайдера товаров для функционирования вне шаблона, для которого этот слайдер был изначально создан.