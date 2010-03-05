Идея света

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
215 просмотров
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http://www.idea-sveta.ru/

Установка Joomla и VirtueMart. Настройка интернет магазина.

Верстка шаблона для joomla и virtueMart из cdr файла + доработка модуля слайдера товаров для функционирования вне шаблона, для которого этот слайдер был изначально создан.