Идея света

http://www.idea-sveta.ru/

Установка Joomla и VirtueMart. Настройка интернет магазина.

Верстка шаблона для joomla и virtueMart из cdr файла + доработка модуля слайдера товаров для функционирования вне шаблона, для которого этот слайдер был изначально создан.