Иентернет-магазин ULTRA Online

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
141 просмотр
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http://ultra.kg

Разработка сайта на базе собственной CMS Exceed.

Разработка модуля обмена данными с Eleed, продуктом компании Akforta (akforta.com), для импорта каталога товаров на сайт, экспорта данных о заказах и зарегистрированных пользователях.