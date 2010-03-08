Иентернет-магазин ULTRA Online
Сайты «под ключ»
Добавлена141 просмотр
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта на базе собственной CMS Exceed.
Разработка модуля обмена данными с Eleed, продуктом компании Akforta (akforta.com), для импорта каталога товаров на сайт, экспорта данных о заказах и зарегистрированных пользователях.