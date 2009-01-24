Игровой портал "cs.proJecT"
Сайты «под ключ»
Добавлена148 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Азработаны логотип, дизайн и уникальная система управления контентом, позволяющая автономно существовать проекту и пополнять свой контент без вмешательства администратора.
Ежедневные пополнения контента: новостей игрового мира, файлы, статьи.
Высокая скорость работы, удобная система навигации, приятный уникальный дизайн, интуитивно понятная система администрирования, управление игровыми серверами через веб-интерфейс, автономная система поиска и добавление текстового контента с других сайтов без вмешательства администратора — вот что делало cs.proJecT действительно отличным игровым проектом.