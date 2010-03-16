Император холдинг

http://imperattor.ru/

Оцифровка - перевод аналоговых записей в цифровой формат, с последующей записью на цифровые

носители информации, такие как CD/DVD диски, HDD (хард). Наши возможности в этой области неограничены.

Мы работаем с любыми форматами:

* VHS, S-VHS, miniVHS, Hi-8, Video-8, Digital-8, miniDV, DVCam, DVCPro, Betacam (SP, Digital, MPEG IMX, Umatic), HDV

* аудиокассеты, аудиобобины (катушечные), грампластинки

* фотопленки, слайды, фотокарточки

* кинопленки 8 мм (Normal - Super), 16 мм, 35 мм

Мы строим и сложные сайты, и визитки "под ключ".

Зарегистрируем доменное имя и разместим хостинг Вашего сайта.