Император холдинг
Сайты «под ключ»
Добавлена127 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оцифровка - перевод аналоговых записей в цифровой формат, с последующей записью на цифровые
носители информации, такие как CD/DVD диски, HDD (хард). Наши возможности в этой области неограничены.
Мы работаем с любыми форматами:
* VHS, S-VHS, miniVHS, Hi-8, Video-8, Digital-8, miniDV, DVCam, DVCPro, Betacam (SP, Digital, MPEG IMX, Umatic), HDV
* аудиокассеты, аудиобобины (катушечные), грампластинки
* фотопленки, слайды, фотокарточки
* кинопленки 8 мм (Normal - Super), 16 мм, 35 мм
Мы строим и сложные сайты, и визитки "под ключ".
Зарегистрируем доменное имя и разместим хостинг Вашего сайта.