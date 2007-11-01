Информационный портал о хоккее.

http://pavel199.okl.ru/hockey/

http://pavel199.okl.ru/hockey/

Самый технически-сложный проект. Написан полностью с нуля.

1) Верстка - дизайн неоригинальный, был взят для примера

2) Базовый движок

- Управление новостями:Редактор, Блоки, Категории, Источники

- Управление контентом:Меню, Внутренние страницы, Рекламные и текстовые блоки, Опросы, Рассылки

- Управление модераторами

3) Модуль "Управление чемпионатами":

- Суперлига, НХЛ:

Команды http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/teams/

Игроки http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/players/13/

Календарь игр http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/calendar/

Подробные отчеты о матчах http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/matches/14/

Турнирная таблица команд http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/tourtable/

Статистика игроков http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/statistic/

+ Настройка опций каждого сезона, импорт игроков из Exel, активность/неактивность, приоритеты полей в туртаблице и прочее - все это конфигурирется в админке.

На создание ушло недели 2-3, тестирование и отладка - столько же.

Доступ к админке даю по просьбе + рассказываю о всех сложностях той или иной части сайта.