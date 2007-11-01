Информационный портал о хоккее.

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http://pavel199.okl.ru/hockey/
http://pavel199.okl.ru/hockey/
Самый технически-сложный проект. Написан полностью с нуля.
1) Верстка - дизайн неоригинальный, был взят для примера
2) Базовый движок
- Управление новостями:Редактор, Блоки, Категории, Источники
- Управление контентом:Меню, Внутренние страницы, Рекламные и текстовые блоки, Опросы, Рассылки
- Управление модераторами
3) Модуль "Управление чемпионатами":
- Суперлига, НХЛ:
Команды http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/teams/
Игроки http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/players/13/
Календарь игр http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/calendar/
Подробные отчеты о матчах http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/matches/14/
Турнирная таблица команд http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/tourtable/
Статистика игроков http://pavel199.okl.ru/hockey/superleague/statistic/
+ Настройка опций каждого сезона, импорт игроков из Exel, активность/неактивность, приоритеты полей в туртаблице и прочее - все это конфигурирется в админке.
На создание ушло недели 2-3, тестирование и отладка - столько же.
Доступ к админке даю по просьбе + рассказываю о всех сложностях той или иной части сайта.