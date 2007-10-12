Информационный портал "Русский финансовый клуб"

Информационный портал консалтинговой группы "Русский финансовый клуб". Ссылку не дал, по той причине, что портал еще в разработке. Это портальная система основанная на нескольких сайтах, находящихся на разных доменах. Обмен информацией между ними ведется посредством xml (для передачи открытой информации) и зашифрованный xml (для закрытой информации). Довольно большой проект и сложный в реализации. Работа ведется над ним с мая 2007 года. Предположительный срок сдачи - ноябрь 2007.