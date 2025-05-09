Информационный сайт компании "Роспокос"

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4 дня назад
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FireShot Capture 160 - Контакты производителя сельхозтехники Покос - [rospokos.ru].png
FireShot Capture 159 - О компании - Покос - [rospokos.ru].png
FireShot Capture 158 - Каталог сельхозтехники - Покос - [rospokos.ru].png
FireShot Capture 157 - Сельхозтехника и оборудование «ПОКОС» - производство и продажа_ - [rospokos.ru].png
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Технологии: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Этот сайт — не про визуальные эффекты. Он про доверие, структуру и чёткое позиционирование. Здесь важна информация, а не игра с формой.

Что реализовано:

  • Верстка с нуля: Gulp + Sass + Vanilla JS без лишнего веса и сторонних фреймворков

  • Адаптивный дизайн с упором на читаемость и спокойную цветовую палитру

  • Интеграция с WordPress: кастомная тема, продуманная структура разделов и удобная админка для команды клиента

  • Минимум отвлекающих элементов, максимум пользы: лаконичные страницы, логичная навигация и понятные формы

  • Базовая оптимизация под SEO, настройка кэширования и ускорения загрузки

Проект ориентирован на аудиторию, которой важно понимать суть и найти нужную информацию за 1–2 клика. Это сайт, который не продаёт — он объясняет и вызывает уважение.

Ссылка на проект: https://rospokos.ru/