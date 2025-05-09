Информационный сайт компании "Роспокос"

Технологии: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS
Этот сайт — не про визуальные эффекты. Он про доверие, структуру и чёткое позиционирование. Здесь важна информация, а не игра с формой.
Что реализовано:
Верстка с нуля: Gulp + Sass + Vanilla JS без лишнего веса и сторонних фреймворков
Адаптивный дизайн с упором на читаемость и спокойную цветовую палитру
Интеграция с WordPress: кастомная тема, продуманная структура разделов и удобная админка для команды клиента
Минимум отвлекающих элементов, максимум пользы: лаконичные страницы, логичная навигация и понятные формы
Базовая оптимизация под SEO, настройка кэширования и ускорения загрузки
Проект ориентирован на аудиторию, которой важно понимать суть и найти нужную информацию за 1–2 клика. Это сайт, который не продаёт — он объясняет и вызывает уважение.
Ссылка на проект: https://rospokos.ru/