Информационный сайт компании "Роспокос"

Технологии: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Этот сайт — не про визуальные эффекты. Он про доверие, структуру и чёткое позиционирование. Здесь важна информация, а не игра с формой.

Что реализовано:

Верстка с нуля: Gulp + Sass + Vanilla JS без лишнего веса и сторонних фреймворков

Адаптивный дизайн с упором на читаемость и спокойную цветовую палитру

Интеграция с WordPress: кастомная тема, продуманная структура разделов и удобная админка для команды клиента

Минимум отвлекающих элементов, максимум пользы: лаконичные страницы, логичная навигация и понятные формы

Базовая оптимизация под SEO, настройка кэширования и ускорения загрузки

Проект ориентирован на аудиторию, которой важно понимать суть и найти нужную информацию за 1–2 клика. Это сайт, который не продаёт — он объясняет и вызывает уважение.

Ссылка на проект: https://rospokos.ru/