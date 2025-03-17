ИNМАРК - интернет-магазин автомобильных запчастей для иномарок // 2022

Интернет-магазин "ИNМАРК" специализируется на продаже автозапчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Основная цель проекта — создать удобный ресурс с широким ассортиментом, простой навигацией и полной информацией о товарах, доставке и оплате.

Решение: Для реализации задачи разработан стильный дизайн с автомобильной тематикой, подчеркивающий профессионализм компании и логичную структуру навигации. На сайте представлены разделы с описанием ключевых направлений: продажа оригинальных запчастей и качественных аналогов для всех типов авто, а также информация о надежных поставщиках и гарантиях. Внедрен удобный фильтр каталога для быстрого поиска товаров, разделы с акциями, новостями, отзывами покупателей и полезными статьями. Добавлены страницы с историей компании, лицензиями, партнёрами, условиями оплаты, доставки, гарантиями и FAQ. Сайт адаптирован под все устройства и оптимизирован под SEO для повышения поисковой видимости.

https://inmark.biz/