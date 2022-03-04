WordPress. Разработка Backend функционала сайта для компании программного обеспечения на заказ. Разработка, проектирование и реализация уникальной системы фильтрации постов на страницах. Сама система основана на разработанном для данного сайта методе выбора постов, в котором используются возможности Carbon Fields и WP_Query. Возможность сохранения выбора в фильтре, даже после выхода с сайта, обеспечивается благодаря адоптивной системе основанной на использовании $_COOKIES Самостоятельное проектирование, специально под нужды клиента, уникальной системы отображения похожих постов. Которая совмещает в себе функционал блока "Похожие записи" и полностью адаптивной, основанной на Carbon Fields, настройки каждого отдельного поста в этом блоке.