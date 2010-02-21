Институт Отраслевого Питания
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14 лет назад
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Создание и поддержка интернет сайта «Институт Отраслевого Питания»
Продуктом деятельности института являются практические программы совершенствования систем питания организованных коллективов, мероприятия по пропаганде и развитию школьного питания в субъектах Российской Федерации, экспертное и консультативное сопровождение деятельности органов исполнительной власти всех уровней по данной тематике.