Институт Отраслевого Питания

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
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http://orgpit.ru

Создание и поддержка интернет сайта «Институт Отраслевого Питания»

Продуктом деятельности института являются практические программы совершенствования систем питания организованных коллективов, мероприятия по пропаганде и развитию школьного питания в субъектах Российской Федерации, экспертное и консультативное сопровождение деятельности органов исполнительной власти всех уровней по данной тематике.