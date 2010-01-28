http://www.intekra.ru

Сайт компании «Интекра», генерального дилера крупнотоннажных грузовых автомобилей DONGFENG, изначально должен был соответствовать высокому уровню производителя, выходящего на московский рынок.

И вот, что у нас получилось. По структуре сайт представляет собой каталог наглядно представленной продукции с возможностью подачи заявки. Четкая и понятная сквозная навигация в несколько кликов проводит посетителя по интересующим маркам самосвалов, тягочей и спецтехники. «Тяжелую» тему сайта разбавляют анимированные флэш-элементы. Ну и, конечно, интенсивно-красный фирменный цвет наталкивает на мысль о компании-лидере.

И разве у кого-то остались сомнения в том, что «Интекра» действительно лидер?