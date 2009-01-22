ИнтерФильтр - Фильтры для очистки воды

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Компания работает на рынке водоподготовки чуть более 5 лет, но в работе с клиентами использует индивидуальный подход , использует современные , высокотехнологичные и экологически безопасные разработки. Профессиональная водоподготовка и водоочистка – основной вид деятельности компании.