Интернет-магазин "Бойкая торговля"

http://briskmarket.ru

Данный проект был реализован на CMF "1С-Битрикс: Управление сайтом", редакции "Малый бизнес".

В процессе реализации данного проекта пришлось исправлять множество ошибок, допущенных предыдущим исполнителем. Все самописные компоненты были заменены на стандартные. Некоторые компоненты пришлось немного модифицировать под нужды клиента.

Дизайн сайта был переверстан из предоставленного заказчиком изображения, т.к. предыдущий исполнитель свестал шаблон без учета кроссбраузерности (например, в FireFox сайт смотрелся особенно жутко).

Кроме этого был написан дополнительный компонент по приему заявок на обратный звонок.