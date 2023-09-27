Интернет-магазин детской одежды
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: переработать структуру, сделать современный и аккуратный дизайн, настроить базовую seo-оптимизацию.
Что было сделано:
1) Анализ конкурентов и ЦА
2) Разработка макета главной страницы
3) Верстка на платформе Тильда
4) «Причесывание» остальных страниц сайта под стиль главной
5) Настройка поисковой выдачи сайта.
Результат: стильный, понятный и удобный сайт, готовый для продвижения с помощью контекстной рекламы.