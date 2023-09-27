Интернет-магазин детской одежды

Сайты «под ключ»
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: переработать структуру, сделать современный и аккуратный дизайн, настроить базовую seo-оптимизацию.

Что было сделано:

1) Анализ конкурентов и ЦА

2) Разработка макета главной страницы

3) Верстка на платформе Тильда

4) «Причесывание» остальных страниц сайта под стиль главной

5) Настройка поисковой выдачи сайта.

Результат: стильный, понятный и удобный сайт, готовый для продвижения с помощью контекстной рекламы.