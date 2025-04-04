Интернет-магазин для пряжи

Добавлена
месяц назад
1 просмотр
загруженное.png
загруженное (1).png

Полноценный интернет-магазин для продажи пряжи и сопутствующих товаров.

Проект выполнен на Laravel и Vue 3 с использованием Inertia.js и Tailwind CSS.

Функциональность:

  • Каталог товаров с фильтрами по цвету, составу, толщине

  • Умный поиск

  • Корзина и оформление заказа

  • Панель администратора: управление товарами, заказами и клиентами

  • Адаптивный дизайн для всех устройств

  • SEO-оптимизация, быстрая загрузка

Проект сфокусирован на уютной визуальной эстетике, простом пользовательском опыте и высокой скорости работы.