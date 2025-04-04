Интернет-магазин для пряжи

Полноценный интернет-магазин для продажи пряжи и сопутствующих товаров.

Проект выполнен на Laravel и Vue 3 с использованием Inertia.js и Tailwind CSS.

Функциональность:

Каталог товаров с фильтрами по цвету, составу, толщине

Умный поиск

Корзина и оформление заказа

Панель администратора: управление товарами, заказами и клиентами

Адаптивный дизайн для всех устройств

SEO-оптимизация, быстрая загрузка

Проект сфокусирован на уютной визуальной эстетике, простом пользовательском опыте и высокой скорости работы.