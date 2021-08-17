Интернет магазин духов под ключ

Сайт - Интернет магазин духов разрабатывался с нуля. Был изготовлен уникальный европейский дизайн, красочный, контрастный и многофункциональный. Кроме магазина на сайте есть продвинутый по функционалу блог для размещения и публикации статей по парфюмерии, что увеличивает его конкурентность в SEO. Сайт полностью управляется с помощью ВордПресс, все функции посажены на нативное ядро (с их частичным изменением) или на специализированные плагины.

Ссылка на сайт - https://parfum-euro.com/