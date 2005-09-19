Интернет-магазин и аниме-сообщество "Anime Store"

Общие работы проведенные на сайте:

- Разработка дизайна

- Разработка сайта: бэкенд и фронтенд часть

Технические работы проведенные на сайте:

- Индивидуальный фильтр поиска, разработанный под требования заказчика

- Уникальный дизайн страниц

- Регистрация

- Уникальная страница аккаунта покупателя

- Админ-панель для управления всего сайта

- Индивидуальное оформление заказа

- Анимированное меню

- Адаптивная верстка под все устройства

- Каталог, витрина, корзина, избранные

- Внутреннее комьюнити

- Блог

- Новости

- Отзывы

И еще многое другое...

Видео с магазином: https://disk.yandex.ru/i/WOI7kbMhUWo9cQ

Код сайта: https://github.com/robot-chappi/anime-store