Интернет-магазин и аниме-сообщество "Anime Store"

Общие работы проведенные на сайте:
- Разработка дизайна
- Разработка сайта: бэкенд и фронтенд часть
Технические работы проведенные на сайте:
- Индивидуальный фильтр поиска, разработанный под требования заказчика
- Уникальный дизайн страниц
- Регистрация
- Уникальная страница аккаунта покупателя
- Админ-панель для управления всего сайта
- Индивидуальное оформление заказа
- Анимированное меню
- Адаптивная верстка под все устройства
- Каталог, витрина, корзина, избранные
- Внутреннее комьюнити
- Блог
- Новости
- Отзывы
И еще многое другое...
Видео с магазином: https://disk.yandex.ru/i/WOI7kbMhUWo9cQ
Код сайта: https://github.com/robot-chappi/anime-store