Интернет-магазин и каталог для клинингового бюро

Основу работы составил анализ конкурентов и ЦА:

Выделили лучшие решения и предложения конкурентов.

Подобрали уникальное позиционирование.

Сделали 104 звонка действующим клиентам на выявление приоритетных факторов выбора.

Уникальные отличия сайта:

Разработали страницу портфолио с ползунком изменения состояния объекта, для отображения "До и после".

Разработали 3 вида калькуляторов для расчета стоимости услуг клининга по площади и доп услугам.

Разработали калькулятор для расчета стоимости химчистки по площади и степени загрязнения и обивке.

Внедрили интернет-магазин:

Настроили CRM "Мой склад".

Настроили с остатками поставщиков.

Настроили автоматическую интеграцию цен и остатков на сайт.

Рекламное продвижение:

Собрали 312 запросов для продвижения услуг клининга и химчистки.

Настроили и запустили Яндекс Директ.

Окупаемость инвестиций в разработку и продвижение проекта за пол года составила 971,99 %.