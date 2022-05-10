Интернет-магазин и каталог для клинингового бюро

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3 года назад
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Основу работы составил анализ конкурентов и ЦА:

  • Выделили лучшие решения и предложения конкурентов.
  • Подобрали уникальное позиционирование.
  • Сделали 104 звонка действующим клиентам на выявление приоритетных факторов выбора.
Уникальные отличия сайта:

  • Разработали страницу портфолио с ползунком изменения состояния объекта, для отображения "До и после".
  • Разработали 3 вида калькуляторов для расчета стоимости услуг клининга по площади и доп услугам.
  • Разработали калькулятор для расчета стоимости химчистки по площади и степени загрязнения и обивке.
Внедрили интернет-магазин:

  • Настроили CRM "Мой склад".
  • Настроили с остатками поставщиков.
  • Настроили автоматическую интеграцию цен и остатков на сайт.
Рекламное продвижение:

  • Собрали 312 запросов для продвижения услуг клининга и химчистки.
  • Настроили и запустили Яндекс Директ.
Окупаемость инвестиций в разработку и продвижение проекта за пол года составила 971,99 %.