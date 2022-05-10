Интернет-магазин и каталог для клинингового бюро

Основу работы составил анализ конкурентов и ЦА:
- Выделили лучшие решения и предложения конкурентов.
- Подобрали уникальное позиционирование.
- Сделали 104 звонка действующим клиентам на выявление приоритетных факторов выбора.
- Разработали страницу портфолио с ползунком изменения состояния объекта, для отображения "До и после".
- Разработали 3 вида калькуляторов для расчета стоимости услуг клининга по площади и доп услугам.
- Разработали калькулятор для расчета стоимости химчистки по площади и степени загрязнения и обивке.
- Настроили CRM "Мой склад".
- Настроили с остатками поставщиков.
- Настроили автоматическую интеграцию цен и остатков на сайт.
- Собрали 312 запросов для продвижения услуг клининга и химчистки.
- Настроили и запустили Яндекс Директ.