Интернет магазин косметики Now You Are (NYA)

Проект: Создание инновационного интернет-магазина на базе CMS OpenCart 3.0.3

Описание проекта: NYA.co.ua - результат коллаборации концепт-студии Bluff и веб-студии Trilogo. От идеи до первых продаж, проект включал разработку фирменного стиля, логотипа и полноценного интернет-магазина, ориентированного на комфорт и удовлетворение клиентов.

Особенности проекта:

Совместная разработка концепции: Bluff и Trilogo начали с создания фирменного стиля и логотипа, олицетворяющих ценности и уникальность бренда NYA.co.ua. Дизайн в Figma: Макеты сайта были разработаны в Figma с учетом современных UX/UI практик для обеспечения лучшего пользовательского опыта. Технологическая реализация: Применение HTML, CSS, Bootstrap 5, Jquery 3, PHP 7.4 и MySQL позволило создать адаптивную, кросс-браузерную версию магазина с индивидуальными модулями для повышения функциональности. Натяжка и интеграция: Веб-студия Trilogo осуществила натяжку сайта на CMS OpenCart, включая написание индивидуальных модулей для оптимизации процесса покупки и улучшения пользовательского опыта. Техническое SEO: Уделено внимание технической оптимизации сайта для улучшения его позиций в поисковых системах и привлечения целевой аудитории. Наполнение контентом: Этап наполнения сайта информацией, описанием продуктов и созданием качественного контента проводился с учетом интересов и потребностей пользователей.

Результатом стало создание не только эффективного интернет-магазина, но и онлайн-платформы, где клиенты могут комфортно выбирать и покупать косметические продукты, отражающие их уникальный стиль и потребности.