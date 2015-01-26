Интернет-магазин купить-автополив.рф

Эта моя работа представляет из себя сайт где можно купить систему комнатного автополива. То есть это небольшой интернет-магазин. Посмотреть его можно по ссылке http://www.купить-автополив.рф

Работа сделана в 2015 году. Верстка валидная по разметке XHTML 1.0 Transitional

Дизайн шаблона собственной работы ( умею делать к этому движку, название движка на фото ).

Если вам нужен аналогичный сайт, обращайтесь ко мне буду рад выполнить. Цена договорная от 3000 рублей.