Интернет-магазин МедиКо

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
214 просмотров
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http://www.mediko.ru

Интернет-магазин медицинского оборудования для компании "МедиКо". На сайте реализованы корзина заказов, возможность сделать запрос менеджеру, разбиение заказов и запросов на физические и юр. лица.

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