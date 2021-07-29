Интернет магазин на Open Cart

Задача - Создать сайт на Open Cart с синхронизацией товаров из Firebird. На сайте сейчас более 50к товаров и каждые 30 секунд синхронизируется цена и к-во на складе. Всё было сделано индивидуально по требованиям клиента.

Результат - https://accent.md/

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