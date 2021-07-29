Интернет магазин на Open Cart

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - Создать сайт на Open Cart с синхронизацией товаров из Firebird. На сайте сейчас более 50к товаров и каждые 30 секунд синхронизируется цена и к-во на складе. Всё было сделано индивидуально по требованиям клиента.
Результат - https://accent.md/
Все работы компании - https://empreus.org/ru/portofoliu.html