Интернет магазин наручных часов

Time Pulse — онлайн-бутик часов

Time Pulse — это современный и визуально выразительный интернет-магазин, разработанный специально для брендов часов. Проект сочетает в себе винтажную эстетику, техническую надёжность и интуитивно понятный пользовательский опыт.

Основные особенности:

— Уникальный дизайн в стиле luxury/vintage с анимацией и реальными синхронизированными часами

— Удобная регистрация и оформление заказа с возможностью вставки геолокации из WhatsApp

— Мощная админ-панель: управление товарами, заказами и пользователями

— Фильтрация по брендам, категориям, ценам и поддержка популярных часовых марок

— Полная адаптация под мобильные устройства

— Защищённая авторизация, ролевая система, сохранение состояния форм

Проект готов к масштабированию, подключению к Supabase и дальнейшему развитию.