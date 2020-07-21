Интернет-магазин обуви для молодежи

Your move Современный интернет-магазин обуви для подростков и стиляг.

Сайт написан на систему управления 1С-Битрикс версии Малый бизнес и имеет функционал полноценного магазина.

Минимализм и острые формы в дизайне придают сайту современный модерновый стиль.

Нестандартные для типовых магазинов элементы в дизайне.

Простые призывы к действию.

Карточка товара позволяет разглядеть обувь со всех сторон, посмотреть как обувь будет выглядеть в разных цветах, переместиться к следующей модели и очень просто сделать заказ.

Список товаров можно отфильтровать по размеру, бренду, гендерному признаку, а также быстро разглядеть как кеды будут смотреться в разных цветах.

Быстрый просмотр, определение города, отзывы о товаре, рейтинг, корзина, избранное, онлайн-оплата и много другого функционала можно увидеть на самом сайте.