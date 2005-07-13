Интернет-магазин по продаже и монтажу кранов

В рамках проекта создан сайт Smiths – интернет-магазин, специализирующийся на продаже и установке смесителей для кухни и ванной комнаты.

Сайт разработан на платформе WordPress с использованием Elementor Pro, HTML и CSS. Клиенту необходимо было создать функционал интернет-магазина, включая личный кабинет с историей заказов, корзиной и системой скидок.

Я выполнил все задачи и ввел специальную систему скидок с помощью кода для гибкости.

Работа была выполнена с минимальными правками клиента, что подтвердило успешное разрешение всех его запросов.