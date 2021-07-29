Интернет Магазин Роботов-Пылесосов iPlus

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт делался на быструю руку, вся разработка заняла 10 дней.
За это время я сверстал готовый макет и посадил на WordPress. Плагины типа WooCommerce не использовал, т.к. из функционала магазина нужна была только корзина и форма для отправки заказов на почту. Дальше посадил на хостинг и настроил почту.
Корзину сделал на чистом JavaScript с помощью localStorage, такая корзина могла хранить своё состояние после того как пользователь покинет сайт.
Форму заказа и калькулятор стоимости делал так же на JavaScript а для настройки SMPT использовал PHPmailer.
Всё вместе стоило 15к рублей.
Сайт сейчас должен работать по ссылке https://iplusrobotics.ru