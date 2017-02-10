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Интернет-магазин сантехники и хозтоваров
Сайты «под ключ»
Добавлена
7 лет назад
122 просмотра
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Разработка сайта "под ключ" на cms Diafan
Этапы работ:
Дизайн макета сайта.
Проектирование сайта.
Вёрстка шаблона сайта, HTML + CSS3 + Js.
Установка CMS, настройка функционала, модулей CMS.
Установка сверстанного шаблона сайта на CMS.
Наполнение контентом.
1300x2164
1 МБ
Вадим
luckyvad
Был
7 лет назад
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