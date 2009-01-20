Интернет-магазин сетевой компании (косметика)

http://www.nahrinshop.ru

Этапы разработки:

Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн - создание графического материала - копирайтинг - установка на самописную CMS с уникальным для Заказчика функционалом - наполнение

Сайт на данный момент еще не поставлен на хостинг. Классным вообще будет. Один из моих самых любимых!