Интернет-магазин солнцезащитных очков на Тильде

Добавлена
2 года назад
66 просмотров
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Задачей было разработать сайт, где всё внимание пользователя будет направлено исключительно на товар. Для этого была выбрана черно - белая палитра, которая подчеркивает разноцветные очки и не мешает их восприятию

Подробнее о сайте: hrydasov.com/glassesstore

Перейти на сайт: glasses.store.tilda.ws