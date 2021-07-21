Интернет-магазин солнцезащитных очков на Тильде

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачей было разработать сайт, где всё внимание пользователя будет направлено исключительно на товар. Для этого была выбрана черно - белая палитра, которая подчеркивает разноцветные очки и не мешает их восприятию
Подробнее о сайте: hrydasov.com/glassesstore
Перейти на сайт: glasses.store.tilda.ws